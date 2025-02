Ilgiorno.it - Si innervosisce alla vista della polizia sul treno: aveva in tasca un etto di hashish e 200 pastiglie di oppioidi

Milano – Un cittadino nigeriano è stato arrestato dferroviaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 3 febbraio nei pressifermata Milano Forlanini, durante un servizio di vigilanza a bordo. Gli agenti hanno fermato l’uomo per un controllo di routine, ma hanno notato il suo evidente stato di agitazione. Insospettiti dal comportamento nervoso del viaggiatore, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, che ha portatoscoperta di 126 grammi di, un taglierino e 200di “Tapentadol”, un medicinale oppiaceo sogga rigida regolamentazione. Dopo il sequestrodroga e del materiale in suo possesso, il sospettato è stato accompagnato presso la Questura, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.