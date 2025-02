Oasport.it - Short track, staffetta femminile seconda a Tilburg: l’Olanda la spunta per 2 millesimi

Ladellosi rivela una certezza in questa stagione per l’Italia. Dopo aver conquistato il titolo continentale a Dresda (Germania), le azzurre hanno ottenuto il quarto podio stagionale nel World Tour, al quinto round del massimo circuito internazionale. Unapiazza a meno di un battito di ciglia dalla Olanda, trionfante a(Paesi Bassi). Stiamo parlando di 2!Eccellente la prova delle ragazze. Sfruttando la freschezza sull’anello di ghiaccio di Gloria Ioriatti e di Arianna Sighel, le azzurre sono state in grado di farsi largo, provando ad andare in fuga sulla spinta di una Ioriatti super ispirata. Sighel ha cercato di mantenere il distacco, per non consentire il recupero alle olandesi.Negli ultimi due giri, però, Michelle e Xandra Velzeboer hanno fatto la differenza per le padrone di casa, andando a chiudere il buco.