Shock Vlahovic, addio Juve: l'ha fatto davvero

Il gesto di Dusanrende abbastanza eloquente il malessere che sta attraversando rispetto al suo momento con lantus: nessuno poteva immaginare una reazione simile.È rimasto in panchina per 90?, Dusan. In occasione di Como-ntus il tecnico Thiago Motta ha schierato da titolare Randal Kolo Muani, il quale ha ancora una volta ripagato la fiducia andando in rete. Anzi, siglando una doppietta. Con i due gol messi a segno contro la formazione di Cesc Fabregas, l’attaccante francese arrivato a Torino durante la sessione invernale di calciomercato è già a quota 5 gol in 3 partite: doppietta al Como, doppietta all’Empoli e rete all’esordio contro il Napoli.(LaPresse) – tvplay Numeri che motivano quella che potrebbe divenire presto una inamovibilità, almeno per il resto della stagione.