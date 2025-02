Thesocialpost.it - Shampoo, ecco qual è il migliore (lo trovi al supermercato). La nuova classifica Altroconsumo

è lo? Una domanda a cui non è facile rispondere. Ognuno di noi direbbe il suo preferito in base ai propri gusti e alle proprie abitudini, ma trovare un dato oggettivo non è semplice. Per fortuna, però, ci ha pensato, che ha effettuato un nuovo test, sfatando il mito che che per avere capelli puliti e morbidi serva spendere decine di euro nei negozi specializzati, in profumeria o spulciando su internet. Ladi, basata sull’analisi di 10tra i più diffusi sul mercato, in questo è davvero sorprendente. “La buona notizia – scrive– è che tutti i prodotti testati hanno ottenuto giudizi positivi, sia nella prova di laboratorio fatta da parrucchieri esperti, sia nella prova fatta da 557 consumatori della comunità”.