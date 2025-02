Ilprimatonazionale.it - Sfregio alla Foiba di Basovizza: la necessità di una memoria attiva

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 8 feb – Ci ritroviamo nuovamente a dover commentare un atto di vandalismo politico ed ideologico di matrice antifascista:distamattina sono “apparse” tre scritte in lingua slava, una delle quali è “Trst je nas” (Trieste è nostra) e un’altra “Trieste è un pozzo“. Firmate “161“, codice numerico per l’acronimo AFA (Anti-Fascist Action).diL’atto si inserisce a pieno nella collezione di sfregi, imbrattamenti e danneggiamenti che periodicamente le sigle antifasciste italiane ed europee rivolgono contro i “simboli” di unainconciliabile con la loro di-visione del mondo in buoni e cattivi: la distruzione della tomba di Jean-Marie Le Pen per esempio, oppure i continui attacchi a targhe e steli in ricordo di Norma Cossetto, i vandalismi contro i luoghi che custodiscono ladei giovani della destra radicale assassinati durante gli anni di piombo.