Ilgiorno.it - Sfratto al tennis. Il giudice dà ragione all’Amministrazione

ll Tribunale di Como ha datoal Comune sulla decisione di sfrattare, "per gravi inadempienze sulla gestione e tenuta del centro" i gestori delcomunale di Malvisino. "Sono state rigettate tutte le richieste economiche e di risarcimento danni a favore dei gestori e di questo sono e siamo particolarmente contenti perché preferisco impegnare risorse pubbliche nella rimessa a nuovo del centropiuttosto che darle a chi non l’ha gestito al meglio - spiega il sindaco Simone Moretti - È stato accertato lo stato di incuria del centro e riconfermata la bontà della scelta della risoluzione del contratto di concessione". Sistemata la questione dal punto di vista giudiziario ora il comune è pronto a guardare avanti. "Organizzeremo un open day al centro per tutti i potenziali interessati alla futura gestione e ai nostri concittadini, sarà l’occasione per raccogliere in maniera informale spunti, idee, proposte".