Anteprima24.it - Sforamento Pm10, il sindaco di Teverola: “Stiamo dando parola agli esperti, evitiamo inutili allarmismi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“E’ il momento di fare chiarezza sul report Mal’Aria di Città 2025 di Legambiente rispetto a cui le solite opposizioni hanno subito creato allarmismo per attaccare l’amministrazione”. A parlare è ildi, Gennaro Caserta, in una nota diffusa a mezzo stampa. “Lodei limiti giornalieri delrilevato dalla centralina disitua in via Chianca, ci mette certamente in allarme, perchè ci teniamo alla salute dei cittadini e alla qualità dell’aria che respiriamo – afferma ilGennaro Caserta -. Prima che fosse reso pubblico il report, stavamo già monitorando i dati di gennaio, perchè, come tutti possono ricordare, già nel mese di marzo del 2024, l’allora commissario prefettizio emise ordinanze di divieto di circolazione assoluta per i veicoli a motore su tutto il territorio cittadino nei giorni di sabato e domenica.