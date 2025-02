Ilrestodelcarlino.it - Seta, il piano di rilancio: "Miglioreremo il lavoro con 100 autisti in più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono un centinaio gli aspiranti conducenti attraverso i qualipunterà a ripristinare entro settembre le corse tagliate nel 2024, persone coinvolte nei programmi di Academy e di ricercaattivate dall’azienda di trasporto. Il ritorno del livello del servizio del 2023 è uno dei punti più importanti deldipresentato giovedì in Provincia dal cda agli azionisti pubblici, i sindaci e i presidenti delle Province di Modena, Reggio e Piacenza. Altrettanto prioritario – spiegano dasintetizzando ilpresentato – è l’impegno assunto per proseguire il costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori" oltre alla messa a disposizione di risorse supplementari per 600mila euro l’anno, "grazie alle quali è stato possibile fra l’altro incrementare il valore dei buoni pasto da 5,29 a 8 euro".