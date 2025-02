Ilgiorno.it - Servizio di pulizia delle strade le auto non vanno spostate

Ildicambierà orario, diventando anche notturno e non richiederà più lo spostamento degliveicoli in due importanti arterie: da lunedì, infatti, su entrambi i lati di via Marconi, al "Quartiere Uno", e sul lato destro, vale a dire sotto i palazzi residenziali, dei consecutivi viali Grandi-Matteotti - dall’incrocio con via Carolina Romani a quello con via XXV Aprile - lo spazzamento dell’asfalto sarà effettuato di notte, con le vetture lasciate posteggiate nelle piazzole. Invece lameccanizzata resterà sempre diurna, sul lato sinistro dei viali Grandi-Matteotti, verso l’aeroporto e il Parco Nord Milano. In poche parole, scatterà dalla prossima settimana una novità positiva per i residenti di queste due zone del piccolo territorio cittadino: la prima si trova a ridosso di via Vittorio Veneto e la seconda accanto al campovolo: per esempio, in via Marconi, che è a senso unico verso via Lurani ed è lunga ben 600 metri, il lavaggio della carreggiata era suddiviso il lunedì mattina su un lato e il venerdì mattina sull’altro.