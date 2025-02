Ilrestodelcarlino.it - "Serve la pattuglia di notte della polizia locale"

Per contrastare il vandalismo e la criminalità, dopo i recenti fatti di Borello, il partito repubblicano di Cesena considera che l’amministrazione comunale può adottare misure per migliorare la sicurezza urbana, ma che è anche fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine statali. "Giuste le richiesteperiferia – afferma il Pri di Cesena di cui è segretario Germano Gabanni (nella foto)– di aumentare la videosorveglianza, sfruttando anche sistemi che non utilizzano la fibra ottica e aumentare l’illuminazione nei parchi e nei luoghi sensibili. Fondamentale sarà l’istituzione del quarto turno notturno da parte. Si potrà fare con l’ulteriore assunzione di personale nella. La questione sicurezza, inoltre, va di pari passo con la riqualificazione urbana".