Serie D / SSC Ancona: arriva il big match contro Teramo

Domani al Del Coneroin chiave play off. Mister Gadda: “gara a viso apertouna formazione lanciatissima e forte davanti. All’andata hanno vinto con merito ma era un’altra. Il secondo posto? Perché no, ma già essere quinti è una grande soddisfazione pensando da dove eravamo partiti e il lavoro svolto”. Capitan Alluci non partirà titolare a causa di una recente febbre come in forse Rovinelli, ancora dolorante dopo il colpo subìto al ginocchio a Sora, 8 febbraio 2025 – Sfida interessante e ricca di insidie, quella di domani al Del Conero ore 14,30 tra SSCe Città di.La gara, valevole per la 23º giornata di campionatoD, vedrà da una parte l’undici di Massimo Gadda sfidare tra le mura amiche i “diavoli” di mister Pomante, attuali terzi della classe e a +4 dai dorici.