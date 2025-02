Sport.quotidiano.net - Serie C: sempre in fuga il Cmo di Grandi. Molinella rischia contro Medicina

Leggi su Sport.quotidiano.net

È arrivato al quarto capitolo di ritorno il percorso delle ‘minors’ bolognesi dellaC, con gli occhi puntati sull’andamento positivo delle prime due della classe del girone G, Cmo Ozzano e. Per gli ozzanesi di coach ‘Fede’, che viaggiano con un record di 15-1 (la squadra è in trend positivo da 4 giornate), si sta vivendo una fase positiva contrassegnata da numeri apprezzabili che ne fanno la più seria candidata alla promozione in Interregionale: Ozzano è il miglior attacco del raggruppamento con 84 punti media (i top scorer sono Kissima con 18,4, Carnovali con 15,5, Folli con 14,8 e Odah con 12,9) e la seconda miglior difesa alle spalle di Scandiano (64,7) con 67,4. Questo è ciò che ha proiettato il club ai vertici (1,25 il quoziente canestri) e che rende la sfida di oggi alle 21Argenta, almeno sulla carta, una di quelle che possono incrementare il bottino.