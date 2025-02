.com - Serie C / La Vis Pesaro sbanca anche Perugia

Leggi su .com

Ennesima impresa dei ragazzi di Stellone che continuano la propria marcia inarrestabile espugnando il “Curi”. Decisiva la segnatura all’ultimo respiro del nuovo arrivato RaychevVALLESINA, 7 febbraio 2025 – La Visera impegnata oggi al “Curi” diper l’anticipo della 26ma giornata. Una gara difficile, l’ennesimo test verità,se la formazione di mister Stellone ha dato ormai più di una prova della sua forza, contro unin difficoltà, ma pur sempre una delle grandi del torneo.Primo tempo concluso a reti bicon un paio di occasioni per parte, di Giraudo e Broh per i padroni di casa, di Paganini e di Okoro invece, per la Vis.Nella ripresa, riparte bene la Vis con dei tentativi di Paganini e Cannavò, poi iltorna a farsi pericoloso con Matos e ancora con Broh.