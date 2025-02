Sport.quotidiano.net - Serie B: venticinquesima giornata. Mantova, c’è il Sassuolo capolista: "Dobbiamo migliorare la mira»

Ilcerca di riscattare la sconfitta con il Modena sfidando il: "Sarà una partita difficilissima – l’analisi di mister Davide Possanzini, che oggi indosserà i panni dell’ex di turno –.prestare massima attenzione ai dettagli. Sappiamo cosa fare, speriamo di riuscirci". Al Martelli, i biancorossi dovranno cercare di fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere a Modena: "nella gestione delle ripartenze – spiega il mister virgiliano –. I giocatori che non partecipano alla manovra devono essere pronti a reagire. Con i gialloblù abbiamo tirato molto in porta, manella precisione". Possanzini guarda con attenzione i neroverdi: "Sono una squadra molto forte, all’andata siamo stati puniti da un nostro errore.sbagliare il meno possibile".