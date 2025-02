Sport.quotidiano.net - Serie B, venticinquesima giornata: il Pisa cade in casa, il Sassuolo allunga a +5

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 8 febbraio 2025 – Ilpianifica nuovamente la fuga. Grazie alla vittoria per 3-0 contro il Mantova e alla sconfitta delincontro il Cittadella, la squadra di Grosso si trova nuovamente a +5 su quella di Inzaghi. Ci pensa Pandolfi all'83' a condannare i nerazzurri, mentre Laurienté e Pierini trascinano i neroverdi alla seconda vittoria consecutiva. Per il Cittadella è un grande passo in avanti, in quanto i granata di Dal Canto si portano temporaneamente all'ottavo posto al pari di Palermo, Cesena e Modena. Le prime due di questa lista giocheranno domani la loro partita, a differenza del Modena che contro la Sampdoria incassa nuovamente una sconfitta a seguito del gol del nuovo acquisto Niang. Vittoria anche per il Cosenza, che nel segno di Hristov sconfigge la Carrarese e ritrova un successo in campionato che mancava dal 9 novembre.