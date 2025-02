Serieanews.com - Serie A, gli anticipi della 24ma giornata: show Retegui, clamoroso Milan

A, glidel sabatocon un poker,ad EmpoliA, gliAnewsLadiA si è chiusa al venerdì, con l’anticipo del Sinigaglia tra i padroni di casa del Como e la Juventus. Decisivo Kolo Muani con una doppietta che ha steso i lariani. Una gara non senza polemiche, con un Fabregas furente contro l’arbitro e la Var rei di non aver concesso un rigore al Como per tocco di mano in area di Gatti. Vediamo, però, si sono sviluppate le gare del sabato.Verona-Atalanta 0-5: poker diIl primo anticipo del sabato è un vero e proprio: l’Atalanta reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Bologna si è abbattuta come un ciclone sul malcapitato Verona.