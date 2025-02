Rompipallone.it - Serie A, esonero a breve: per il suo posto è lotta a due

Altra panchina che sta saltando inA, l’è una possibilità concreta: non ci sono più dubbi, sono due i nomi in corsaGiornata dopo giornata, inA, i punti in palio si fanno sempre più pesanti. Ecco perché ogni gara può diventare uno spartiacque decisivo per il raggiungimento di tutti gli obiettivi e qualsiasi errore può costare molto caro. Dopo il calciomercato invernale, il campo è tornato giudice supremo e assoluto. E ne sanno qualcosa gli allenatori, che dopo la campagna acquisti non hanno più alibi e devono fare con quel che hanno.In un campionato come il nostro, da sempre, la posizione dei tecnici in panchina viene messa sotto esame praticamente sempre, senza soluzione di continuità. Ciò che gli allenatori possono fare è cercare di rinsaldare la loro posizione una partita dopo l’altra, cercando di ottenere risultati in linea con le aspettative.