Serd | la Fp Cgil chiede un incontro al nuovo Dg della Asl

ARezzo, 8 febbraio 2025 –: la FpunalDgAsl Disagi per pazienti e operatori nella sede, in parte inagibile, di via Fonte Veneziana La Fpha inviato una lettera ed ha chiesto unal Direttore generaleAsl Tse, Marco Torre. Argomento: il futuro del, il servizio per le persone con dipendenze, il cui immobile in via Fonte Veneziana ha problemi di agibilità e il cui personale è stato “concentrato” solo in una parte di esso, rendendo impossibile una corretta erogazione dei servizi. “Nella nostra lettera – ricorda Gabriella Petteruti – affermiamo di comprendere come scelta sia stata dettata dall’urgenza di mettere in sicurezza pazienti e operatori e operatrici, ma a questo trasferimento non sono seguite altre indicazioni né prospettive di un ritorno alla normalità.