Seravezza a Montevarchi c’è Real-Massese Il Camaiore ha il Fucecchio zebre a Livorno

I match clou di questa seconda domenica di febbraio per le versiliesi sonoForte Querceta-in Eccellenza oltre alla sfida di alta classifica in Prima categoria col Capezzano Pianore che fa visita alla capolista Montignoso. Ma vediamo il programma nel dettaglio, dalla Serie D fino alla Seconda categoria, con tanto di designazioni arbitrali. Serie D. Nella 23ª giornata (sesta di ritorno) ilsecondo della classe va al “Brilli-Peri“ contro l’Aquila. Dirigerà Alessandro Niccolai di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti di linea empolesi Lorenzo Guiducci e Klevis Laci. All’andata i verdazzurri s’imposero 2-1 al “Buon Riposo“ coi gol di Turini e di Bedini su rigore, finendo anche in 10 per l’espulsione di Mosti. Nei valdarnesi mancherà lo squalificato Franco.