Ilgiorno.it - Sequestro e lesioni. Scaraventò il cliente fuori dal taxi. Autista condannato

Leggi su Ilgiorno.it

Giovanni Carrera, 72 anni, tassista di lungo corso, ieri mattina è statoa due e mezzo di carcere, perdi persona ecolpose gravissime, e a risarcire di 7mila euro Luca Lombardo, 30 anni, gettatodalin corsa la notte di Natale del 2021. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Cremona, che non ha accolto le richieste del pm Silvia Manfredi per una condanna più severa di tre anni e mezzo. Ieri mattina in aula ha parlato il tassista: ha ribadito di non aver mai gettatodall’auto Lombardo. "Sono felice perché il giudice mi ha creduto: io dalnon mi sono buttato", ha detto invece la vittima. Quella notte Luca Lombardo e altre due ragazze avevano preso ildi Carrera per farsi portare dal ristorante La Chiave di Bacco al B&B di via Mantova.