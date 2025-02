Cityrumors.it - Sembrava un normale bastone da passeggio, ma era pericolosissimo: la scoperta della polizia

Maxi-operazione trova il bottino di una rete criminale: anche undatrasformato in arma, 37 kg di cocaina e beni sequestratiCon una maxi-operazione che resterà nella storia, ladel Limburgo ha smantellato una rete criminale articolata e diffusa in tutto il territorio. L’indagine, avviata alla fine del 2023, ha portato alladi 37 chili di cocaina. Nel computo totale anche 14 veicoli e circa 234.000 euro in contanti sequestrati.unda, ma era: la– Cityrumors.itLa rete di spacciatori era ben organizzata e aveva saputo occultare i suoi affari attraverso stratagemmi inaspettati.La vicenda ha preso forma grazie a 27 perquisizioni domiciliari eseguite in diversi comuni del Limburgo, da Genk a Bilzen passando per Heusden-Zolder e altre areeregione.