Selma Ezzine età marito e figli biografia | chi è la vincitrice di Dalla Strada al Palco 2025

chi è ladialè ladial, il programma talent di Rai 1 che premia gli artisti di. Scopriamo meglio chi è.età, origini, dove viveetà 20 anni è una giovane cantante di origine marocchina che vive a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Ha recentemente vinto la quarta edizione del talent show “al” su Rai Uno2.ha vent’anni e ha lasciato l’università, dove studiava Giurisprudenza, per dedicarsi completamente alla sua passione per il canto. Canta in italiano, inglese, francese e arabo, e ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e la sua presenza scenica.Durante il talent showalha ottenuto una standing ovation per la sua interpretazione di “Greatest Love of All” di Whitney Houston e ha impressionato il pubblico con un duetto con Nek sulle note di “One” degli U23.