Selma Ezzine conquista il palco: vittoria a Dalla Strada al Palco 2025

La quarta edizione di “al” ha regalato al pubblico un finale emozionante, culminato nelladi, una giovane cantante di origine marocchina. La finale, trasmessa l’8 febbraioe condotta da Nek e Bianca Guaccero, ha vistobrillare tra undici concorrenti talentuosi,ndo il pubblico e la giuria con la sua voce potente e la sua presenza scenica., 20 anni, è un’ex studentessa di giurisprudenza che vive a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. La sua passione per la musica è stata alimentata fin da giovane, ereditata dal padre che cantava per diletto. Nonostante abbia frequentato un liceo musicale,è sostanzialmente autodidatta nel canto. Le sue esibizioni spaziano da eventi privati a matrimoni, e ha avuto l’opportunità di esibirsi in Puglia durante la scorsa estate, accanto al suo amico Marco Zollo.