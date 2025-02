Sport.quotidiano.net - Sella, non fidarti della crisi di Cantù: "Dovremo reggere l’urto fisicamente"

Cento edomani in campo alla Baltur Arena (ore 18), entrambe per interrompere la. Un pochino più lunga e anche più rumorosa quella dei brianzoli, a secco da quattro turni e scivolati dal tronoSerie A2, a discapito del trio Udine, Rimini e Cividale. Più corta ma ugualmente impattante invece quella, nuovamente in picchiata dopo lo stop interno con Rieti e quello ancor più pesante nello scontro diretto a Cremona. Insomma, vincere aiuterebbe a togliere parecchi pensieri a tutte e due le squadre. Innegabile che c’è una favorita per questa sfida, e anche in maniera evidente, ma dall’altra parte la Benedetto è spesso riuscita a tirare fuori il meglio di sé contro le cosiddette big alla Baltur Arena, vedi un mese fa contro Verona (piegata 83-76) e a novembre contro Brindisi (70-66).