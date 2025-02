Linkiesta.it - Sei spot per godersi Lecce

Cioccolateria MaglioSe non avete mai assaggiato i loro fichi, i kumquat e il bergamotto ricoperti di cioccolato non sapete che cosa è la goduria. La frutta raccolta nelle campagnesi viene candita e lavorata a mano, tagliata da una paziente signora e poi coperta da cioccolato di grande qualità. Nel negozio vicino a Piazza Sant’Oronzo è tutto venduto anche sfuso, in scatolette troppo piccole per contenere tutta quella bontà. Ma qui ci sono anche i carré di monorigine, per fare un viaggio attraverso i più importanti territori produttori al mondo. Hanno un grande difetto: finiscono in fretta. 300mila caffèUn ambiente moderno e confortevole, è lo spazio dove passare del tempo durante tutto l’arco della giornata. Si va dalla prima colazione al dopocena, passando per la gastronomia e lo spazio per eventi.