Feedpress.me - Sei Nazioni, un'Italia ordinata conquistata il primo successo: Galles battuto 22-15

Leggi su Feedpress.me

Un’, ma poco brillante ha conquistato la prima QC qallo stadio Olimpico di Roma . Davanti a 60ma spettatori e sotto una pioggia costante, gli azzurri del c.t. Gonzalo Quesada hanno riscattato la sconfitta in Scozia all’esordio e hanno bissato la vittoria a Cardiff dello scorso anno. Per i dragoni di Warren Gatland, umiliati in Francia nella prima giornata, è la quattordicesima sconfitta.