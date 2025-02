Oasport.it - Sei Nazioni, l’Inghilterra vince allo scadere. La Francia è spalle al muro

Si è appena concluso a Twickenham il secondo match del secondo turno del Guinness Sei2025 e in campo sono scese Inghilterra e. Per i padroni di casa match dare obbligatoriamente dopo il ko subito a Dublino, mentre i Bleus cercavano il bis dopo la netta vittoria con il Galles. Ecco come è andata.Subito pericolosa la, che fa tanto possesso e con un paio di fiammate si rende subito pericolosa, anche sesi salva. Insiste la squadra ospita e al 12’ finglese, Tomas Ramos va sulla piazzola, ma a sorpresa non trova i pali. Tanto nervosismo in campo, tantain questo primo quarto di gioco, ma anche tanta difesa inglese che impedisce agli ospiti di mettere punti sul tabellone.Prima chance inglese, che però non concretizza, fa fe sul contrattacco lava a un passo dalla meta, ma sull’ultimo passaggio Dupont non controlla l’ovale e nulla di fatto.