Secoloditalia.it - Sei Nazioni, Italrugby soffre e vince sotto la pioggia: all’Olimpico battuto il Galles 22-15

Dopo il ko all’esordio in Scozia, l’Italia si riscatta superando 22-15 ilin un match della seconda giornata del Sei, disputato allo stadio Olimpico di Roma. «Cerchiamo sempre una crescita, oggi era importantere nonostante le difficoltà. Non era facile partire da favoriti, sono fiero dei ragazzi», ha detto a caldo il ct Gonzalo Quesada. Spazio anche all’analisi della partita. «Bene per 70 minuti, poi abbiamo sofferto nel finale. Avevamo impostato una partita diversa, ma alla fine il risultato è positivo per noi».La squadra di Quesada resta in vantaggio dall’inizio alla fine trascinata dai piazzati di Tommaso Allan e dalla meta di Capuozzo, ispirata dall’intuizione di Paolo Garbisi. Finale di grande sofferenza con gli ospiti che tornanoprima con una marcatura di Wainwright e poi con una meta di penalità che lascia gli azzurri addirittura in 13.