Liberoquotidiano.it - Sei Nazioni, Italia piega Galles 22 a 15: all'Olimpico il primo successo nel Sei Nazioni

Dopo il ko all'esordio in Scozia, l'si riscatta superando 22-15 ilin un match della seconda giornata del Sei, disputato allo stadiodi Roma. La squadra di Quesada resta in vantaggio dall'inizio alla fine trascinata dai piazzati di Tommaso Allan e dalla meta di Capuozzo, ispirata dall'intuizione di Paolo Garbisi. Finale di grande sofferenza con gli ospiti che tornano sotto prima con una marcatura di Wainwright e poi con una meta di penalità che lascia gli azzurri addirittura in 13. La difesa finale, con i due uomini in meno, è però perfetta: ilnon esce più dai propri 22 e non ha mai l'occasione di pareggiare il match. La prima azione del match è degli ospiti. Ben Thomas è messo sotto pressione da Lorenzo Cannone, la regia quindi è affidata soprattutto a Tomos Williams che dopo una lunga serie di raccogli e vai trova ilspazio al limite dei 22 e con un calcio-passaggio lancia la corsa di Adams sul lato sinistro.