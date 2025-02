Lapresse.it - Sei Nazioni, Italia-Galles 22-15: prima vittoria per gli azzurri

L’ottiene la suanel Sei2025 dopo la sconfitta contro la Scozia a Edimburgo e supera ilall’Olimpico di Roma 22-15 nella gara valida per la seconda giornata del torneo. Fino al 75? match saldamente nelle mani degli uomini di Quesada, ma ilha riaperto l’incontro a due minuti dal termine e glihanno difeso in 13 contro 15 l’ultima azione avversaria. ?’???? ????’???????? ?#ITAvWAL @SixNationsRugby #insieme #rugbypassionena pic.twitter.com/xrz7Ukh90J— Italrugby (@Federugby) February 8, 2025L’scava il solco nel primo tempoSotto la pioggia la squadra di Gonzalo Quesada ha prevalso mostrando occupazione del territorio, un efficace gioco al piede e tanta lucidità per tutti gli 80 minuti. Glihanno scavato il solco nel primo tempo chiuso 16 a 3, poi nel secondo tempo è arrivata la reazione del, comunque contenuta.