Iltempo.it - “Sei licenziato”: Trump si vendica. Accesso alle informazioni riservate vietato a Biden

Come si suol dire, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Ma più che una vendetta, quella architettata da Donaldsomiglia più a una ripicca verso il suo ormai predecessore alla presidenza degli Stati Uniti. Il due volte inquilino alla Casa Bianca, insediatosi neanche un mese fa, ha già rotto il cordone ombelicale con l'amministrazione precedente. A modo suo: “Non è necessario - ha spiegato sul suo canale Truth social - che Joecontinui a ricevereclassificate. Pertanto, stiamo immediatamente revocando il nulla osta di sicurezza di Joee interrompendo i suoi briefing quotidiani di intelligence”. Il tycoon, a quanto pare, è uno che non dimentica in un batter d'occhio chi non si è comportato galantemente con lui. E allora ripicca sia: “Ha creato questo precedente nel 2021, quando ha dato istruzioni all'Intelligence Community (IC) di impedire al 45esimo Presidente degli Stati Uniti (ME!) di accedere a dettagli sulla sicurezza nazionale, una cortesia fornita agli ex presidenti”.