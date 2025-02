Sport.quotidiano.net - Seconda e terza. Il Carpinello tenta di superare la capolista

Continuano, in questo fine settimana, i campionati diCategoria. Inla Fiumanese va in cerca dei tre punti sul campo del Valmontone Castrocaro. InCategoria il, terzo a un punto dalla vetta, affronta il big match in casa del Torresavio.Categoria, 16ª giornata domani alle 14.30. Girone N: Valmontone Castrocaro (5)-Fiumanese (33), Real Cava (7)-Low Ponte (25), Deportivo Roncadello (15)-Fornace Zarattini (17). Girone O: Collinello (41)-Rubicone Calisese (23), Italtex San Colombano (18)-Capanni (17), Atletic Frampula (24)-Perticara (19).Categoria, 16ª giornata oggi alle 14.30: Torresavio (31)-(30), Bagnolo (19)-Predappio (12), Medla (26)-Vallesavio (14), Sarsinate (27)- Bertinoro (26), Union Sammartinese (16)-Civitella B (8).