Seconda categoria Il big match a Cervia | Pol 2000-Mezzano Derby faentino

Bignel girone N dinell’anticipo di oggi alla "Malva" di(dirige il fischietto ravennate Davide Andreghetti) tra la Polisportivae il, ovverocontro prima, divise da un solo punto, in uno dei raggruppamenti più equilibrati e affascinati, con quattro squadre in appena 3 punti, dai 36 della capolista ai 33 della Fiumanese, quarta. Una sola lunghezza, dunque, divide Polisportiva: ma sarà anche la grande sfida tra il miglior attacco del girone (45 gol fatti), ovvero quello del, contro la miglior difesa (appena 9 reti subite), quella della Duemila. Nove gol subiti come la Stella Rossa, terza in classifica, in agguato e domani impegnata col Gs Romagna formazione al momento di centro classifica. Nel girone M domani la Vis Faventia (2ª) del capocannoniere Karasse Kane (foto) ospita il Borgo Tuliero mentre la capolista Stella Azzurra se la vedrà col fanalino di coda San Potito: ormai gli imolesi sembravano aver preso il volo con 8 punti di vantaggio su Vis Faventia e Brisighella.