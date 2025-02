Internews24.com - Sebastiano Esposito sfida il Milan: «Oggi come un derby? Le sfide contro di loro nel settore giovanile mi portavano bene. Sono cresciuto ma ho un obiettivo»

di RedazioneL’attaccante dell’Empoli,, arrivato in prestito dall’Inter, ha parlato così prima del match di campionatoilIntervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Empoli, attaccante dei toscaninel vivaio nerazzurro e arrivato in prestito proprio dal calciomercato Inter in estate, ha parlato così.PARTITA CHE VIVRÒAI VECCHI TEMPI,UN? – «Diciamo che giocarele grandi squadre è molto bello. Poi essendoe nato neldell’Inter è un qualcosa di speciale. Diciamo che mi ha sempre portatonelgiocareil, speriamo anche di ripeterci».QUANTOIN QUESTA STAGIONE? PIÙ INCISIVO? – «Sì, diciamo che negli ultimi anni ho avuto qualche difficoltà.