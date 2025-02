Ilfattoquotidiano.it - Se avessi 20 anni sarei con i giovani che protestano per l’ambiente, a scandalizzare i vecchi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sento “i” parlare dei “” e penso a quello che in ecologia si chiama “lo slittamento dei punti di riferimento”. Un pescatore di 70vi dirà che oggi la pesca va male. Andava bene 50fa. Per quello di 60andava bene 40fa; 30fa per quello di 50. La pesca andava bene quando avevano vent’! Slittano i punti di riferimento, e ogni deviazione è negativa. Iamano la loro giovinezza.Chi era giovane 50fa, io sono tra quelli, ritiene molto diversi iattuali: ai miei tempi eravamo impegnati, volevamo cambiare il mondo. Oggi ise ne fregano, non si impegnano.Ho fatto il liceo negliSessanta e l’università negliSettanta, a Genova. Una città molto impegnata politicamente. Nella mia classe di 30 alunni, al liceo, eravamo in cinque o sei a discutere di politica.