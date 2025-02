Lanazione.it - Scuola Tessieri Il campus degli chef. “Qui tasso di occupazione al 98%”

Ponsacco (Pisa), 8 febbraio 2025 – La mancanza di personale in cucina, fenomeno ormai diffuso in Italia e all’estero, le elevate capacità ottenute durante i corsi dagli allievi e quindi l’ottimo lavoro svolto dai docenti porta ladi Ponsacco a poter vantare un 98% didiche fa invidia alle migliori realtà italiane ed internazionali. Da tutte le regioni del nostro Paese, ed anche da fuori Italia, arrivano studenti e studentesse pronti a perfezionarsi e ad iniziare un percorso lavorativo nel mondo della cucina e della pasticceria. Perché allapiace descriversi come “una sartoria d’eccellenza, dove studenti e studentesse hanno l’opportunità di frequentare corsi di alta formazione e crescita personale personalizzati e su misura”. Ogni anno escono da questo atelier contemporaneo delle arti culinarie oltre 100 studenti e studentesse, molto richiesti dalle cucine e pasticcerie italiane ma anche dall’estero.