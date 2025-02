Ilrestodelcarlino.it - Scuola Saffi, rientro in classe dopo Pasqua

Corsa contro il tempo per far tornare allagli oltre 200 alunni ‘sfrattati’ a causa dei ritardi nei lavori. La vicenda è nota: il cantiere per l’adeguamento della palazzina b dellamedia succursale di Santarcangelo doveva finire in estate, invece la ditta impegnata nel cantiere ha accumulato forti ritardi e il Comune è stato costretto a trasferire, a settembre, 10 classi in altre scuole. Sei classi, 3 prime e 3 seconde, dall’inizio dell’anno scolastico sono alla ‘Pascucci’, mentre 4 terze sono alle elementari di San Vito. Una situazione che ha creato forti disagi agli alunni e alle famiglie. Ma il conto alla rovescia per ilalla ‘’ può finalmente partire. Perché i lavori stanno proseguendo secondo l’ultima tabella di marcia indicata dal Comune di Santarcangelo.