Scuola finestra cade su studente | la protesta al Campus di Pesaro

, 8 febbraio 2025 – “Vogliamo scuole sicure”. Lanciando questo messaggio, scritto su uno striscione, gli studenti pesaresi in sciopero si sono riuniti in presidio questa mattina al, nel piazzale di fronte agli istituti Marconi e Bramante Genga,dove proprio sabato scorso unaè crollata su unoche stava attendendo di entrare aed ha colpito anche un altro compagno. Ad organizzare lo sciopero, che ha visto la partecipazione attiva al presidio di circa 300 studenti, è stata la Rete degli Studenti medi Marche: “Oggi siamo qui per chiedere scuole più sicure e per la tutela dei nostri diritti – dice Angela Verdecchia, rappresentante degli studenti – . Siamo qui perché nelle aule piove dentro, gli impianti elettrici saltano, ci sono vetri spaccati e strutture pericolanti.