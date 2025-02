Abruzzo24ore.tv - Scoperto un'officina abusiva, cocaina, hashish e un fucile: uomo denunciato

L'Aquila - Un'operazione congiunta tra la polizia di Stato di L'Aquila e la polizia stradale di Avezzano ha portato, il 5 febbraio, al sequestro di droga, armi, numerosi veicoli e alla scoperta di un'meccanica. L'intervento, che si inserisce in un servizio di controllo intensivo, ha avuto luogo in una località di Massa d'Albe e ha portato a significativi risultati. In particolare, gli agenti hanno perquisito l'abitazione di un cittadino italiano, situata in località Forme, trovando un significativo quantitativo di. La droga, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, era accompagnata dal materiale necessario per il confezionamento. Durante l'operazione, è stato anche rinvenuto unad aria compressa, dotato di una potenza notevole, che lo rendeva potenzialmente pericoloso.