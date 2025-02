Ilgiorno.it - Scoperto un caso di tubercolosi in un scuola media del Comasco: l’alunno è stato ricoverato

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Le autorità sanitarie hanno rilevato undiin fase iniziale allaPuecher di Erba, in provincia di Como. Il paziente è un alunno, che èe, al momento, sta reagendo bene alla terapia. L’Agenzia per la tutela della salute (Ats) Insubria ha attivato i protocolli di contenimento della malattia e somministrato il test di Mantoux – che rivela l’infezione – ai contatti stretti dello studente colpito, così da monitorare i contagi. L’Ats ha messo a disposizione due numeri di telefono per eventuali domande: 031 370826 e 031 370342, attivi nei giorni feriali dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30. Nei giorni prefestivi e festivi, invece, è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] . Lain Italia Larimane una sfida sanitaria anche in Italia, sebbene i casi siano diminuiti rispetto al passato.