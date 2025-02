Ilrestodelcarlino.it - Scoperto senza biglietto sul treno, prende a morsi tre poliziotti

San Benedetto (Ascoli), 8 febbraio 2025 – Aggrediti ada un cittadino africano, in via di identificazione, tre agenti del commissariato di pubblica sicurezza sono finiti in ospedale. Una poliziotta ha subito danni importanti al dito di una mano. Controllo ferroviario E’ accaduto intorno alle ore 23 della notte scorsa, quando il controllore dellocale partito dalla stazione di Ancona hail giovane africano che viaggiavadocumenti. Alla stazione di San Benedetto, l’ha consegnato al personale di una voltante. Il cittadino straniero è stato portato in commissariato dove, durante il controllo, ha dato in escandescenze. Feriti agenti durante la colluttazione Nel tentativo di contenerlo duee una poliziotta sono rimasti feriti. Vi è stata una colluttazione durante la quale il cittadino africano, apparentemente sui trenta anni, ha preso agli agenti che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari.