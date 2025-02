Abruzzo24ore.tv - Scoperto il corpo senza vita di Rudy Cavazza: finalmente la conferma ufficiale

Pescara - Un tragico mistero giungea una conclusione: ilrinvenuto ieri a Fosso Grande, tra Pescara e Spoltore, è ufficialmente quello di, il giostraio 54enne originario di Roma che era scomparso misteriosamente ormai due mesi fa. A dare l’annuncio è stata ladelle autorità, che hanno comunicato alle figlie diil riconoscimento del cadavere. Il ritrovamento è avvenuto in un canale a meno di 30 metri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. L'uomo era scomparsolasciare traccia, facendo scattare una vera e propria mobilitazione delle forze dell’ordine e dei cittadini, uniti nell’intento di fare luce sul suo destino.si trovava, infatti, a una breve distanza dal luogo del ritrovamento, in una zona che inizialmente non era stata considerata un possibile sito per la sua ricerca.