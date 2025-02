Oasport.it - Sci di fondo, Mondiali U23 2025: Martino Carollo terzo nella 10 km tl a Schilpario!

AiUnder 23di sci di, in corso a(Bergamo), l’Italia fa festa grazie al bronzo di10 km maschile in tecnica libera con partenze ad intervalli. Bene anche gli altri azzurrini: ottavo Giacomo Petrini, nono Davide Ghio e 15° Andrea Zorzi.Doppietta norvegese con l’oro che va al collo di Mathias Holbaek, primo in 26’40?9, davanti al connazionale Thomas Linnebo Mollestad, all’argento con un distacco di 25?1. Sale sul gradino più basso del podio l’azzurrinoa 42?5, che centra la terza medaglia italiana della rassegna (tra junior ed under 23).Alle spalle dell’azzurro altri due norvegesi: quarto Lars Michael Bjertnaes a 58?8, quinto a Sander Haukvik-Jensen a 1’28?8, mentre in casa Italia si registrano anche l’ottava piazza di Giacomo Petrini a 1’38?4, la nona di Davide Ghio a 1’41?3, e la 15ma di Andrea Zorzi a 1’59?9.