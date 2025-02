Sci alpino Mondiali Saalbach 2025 | Breezy Johnson sorprende tutte e trionfa in discesa libera deludono le azzurre

Leggi su Sportface.it

Impresa dinellafemminile deidi. Scesa con il pettorale numero uno, la statunitense ha sfoderato una prestazione pressoché perfetta sulla Ulli Maier che le vale la medaglia d’oro iridata. Prima vittoria in carriera per la classe ’96 del Wyoming, che ha concluso con il crono di 1:41.29 fulminando per 15 centesimi l’austriaca Mirjam Puchner, già molto veloce nelle prove dei giorni scorsi; completa il podio con la medaglia di bronzo la ceca Ester Ledecka, un’altra atleta che riesce a tirare fuori dal cilindro risultati eccelsi negli appuntamenti più importanti.Rimane purtroppo a secco l’Italia, in una gara in cui c’erano chance di medaglia se si prendono in esame i risultati stagionali, molto meno invece se si considerano le caratteristiche della pista.