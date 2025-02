Oasport.it - Sci alpino, Casse: “Pista sempre più dura ed esigente”; Franzoni: “Posso essere veloce in fondo”

Leggi su Oasport.it

Riscontri abbastanza incoraggianti in casa Italia al termine della terza e ultima prova cronometrata in vista della discesa libera maschile dei Campionati Mondiali di sci2025, in corso di svolgimento a Saalbach. Dominik Paris è stato il migliore degli azzurri inserendosi in quinta piazza a 70 centesimi dal leader svedese Felix Monsen, ma hanno ben figurato tutto sommato anche Florian Schieder, Giovannie Mattia.Schieder, 11° a 1.23 dalla vetta, ha commentato così la sua prestazione odierna sulle nevi austriache ai microfoni della FISI: “Oggi prova molto positiva per me, mi sono trovato bene con i nuovi dettagli nello sci. Ho sentito che il feeling è migliorato. Mi sono divertito, e se mi diverto sono: non vedo l’ora di partire domani“., 12° a 1.25, ha dichiarato: “Laè bella, si indurisce ogni giorno di più.