Quotidiano.net - Scholz sollecita maggiore presenza Nato in Groenlandia per sicurezza artica

Leggi su Quotidiano.net

Secondo il cancelliere tedesco Olaf, riporta la Tass, ladovrebbe espandere la suain, data la spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a prendere il controllo dell'isola. Secondo, il principio di inviolabilità dei confini dovrebbe applicarsi a tutti. "Il cambiamento climatico sta cambiando la regione, aprendo nuove rotte di navigazione in cui Cina e Russia hanno un grande interesse. Quindi ci sono legittime questioni diche dobbiamo discutere tra di noi all'interno della. A mio parere, dovremmo aumentare ladellain. Come cancelliere del più grande Paese dell'UE, - ha proseguito - ritengo sia mio dovere tenere la schiena dritta e parlare chiaramente quando viene lanciata una sfida a un piccolo paese come la Danimarca".