Schlein | Italia non difende Cpivergogna

20.28 "In questi giorni se ne è parlato molto ma io penso davvero che sia una vergogna per la storia del nostro Paese che l'abbia deciso di non firmare insieme ai 79 Paesi a difesa delle prerogative della Cpi, che è stata fondata proprio a Roma". Così la segretaria del Pd, Ellyintervenendo dal palco del Congresso di di +Europa,in corso a Roma, sulla Corte Penale Internazionale.Inoltre:"L'Europa è di fronte a un bivio: o fa un salto di qualità sull'integrazione e l'unità o rischia di essere cancellata".