Lapresse.it - Schlein: “Nazionalisti non invincibili, uniti possiamo batterli”

Nel giorno in cui, a Madrid, si sono rii leader sovranisti di tutta Europa nel vertice dei Patrioti, la segretaria del Pd Elly, dal palco del congresso di +Europa a Roma, invita il centrosinistra all’unità contro i nazionalismi. Al via la seconda giornata del Congresso nazionale di +Europa. Segui la diretta ?? https://t.co/06EItLOiMZ pic.twitter.com/mI5ATAEzc7— Più Europa (@PiuEuropa) February 8, 2025: “Rigurgito nazionalista, internazionale si sta coordinando”“La fase che stiamo vivendo è una fase di rigurgito nazionalista molto pesante in tutto il Mondo, anche nella nostra Europa. È una fase in cui questa internazionale di, è un paradosso ovviamente, si sta coordinando, si sta scegliendo gli stessi mezzi, le stesse parole d’ordine, gli stessi nemici.