Arezzonotizie.it - Schianto con l'auto: 24enne finisce in ospedale

Leggi su Arezzonotizie.it

Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 14,42 per un incidente stradale avvenuto in via della Sugherella, nel comune di Montevarchi. Una solacoinvolta. Un, che si trovava a boro del mezzo finito fuori strada, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.