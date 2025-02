Sport.quotidiano.net - Scherma. Spada, in pedana. Quartieri e Rustighi ai nazionali Giovani

Il Circolo dellaCervia - Milano Marittima sarà impegnato nel week end a Catania nella prova nazionale riservata aie ai Cadetti dove inscenderanno Samuele Diegoha conquistato il pass per il torneo nazionale grazie al bronzo vinto il 22 dicembre a Conselice nella prova regionale, occasione in cui ha centrato la anche la qualificazione alla fase nazionale nell’Under 20 (pure quella in programma a Catania in questo fine settimana), mentreè arrivato 14°quattordicesimo, disputando una gara da protagonista. Nei primi trenta si sono classificati anche Luca Righi, Lorenzo Benvenuti, Alessandro Moretti e Jacopo Budini. Sempre nella tappa di Conselice, la società cervese aveva vinto il bronzo nella Categoria Maschietti essimi del Gran Premiossimi regionale a squadre.